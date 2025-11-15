प्रेमिका के टुकड़े-टुकड़े किए…फिर बस से सिर और धड़ को रौंदा, कत्ल की पूरी कहानी आई सामने

प्रीति और मोनू दोनों शादीशुदा थे। बरौला में अलग-अलग मकानों में किराये पर रहते थे। करीब दो साल पहले दोनों की पहचान तब हुई जब प्रीति और मोनू की मां जींस फैक्ट्री में साथ काम करती थीं। प्रीति अपने पति से अलग रहती थी और उसके तीन बच्चे हैं। आरोपी भी अपनी पत्नी, मां और तीन बच्चों के साथ महज 700 मीटर दूर रहता था। समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना हो गया।