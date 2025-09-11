ग्रेटर नोएडा हॉस्टल में गोली लगने से घायल आगरा के देवांश की भी सांसे थमी, दोस्त दीपक की मौके पर ही हुई थी मौत

Greater Noida student case: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित एक निजी हॉस्टल में मंगलवार सुबह हुई गोलीकांड में दोनों छात्रों की मौत हो चुकी है। घटना में आंध्र प्रदेश निवासी छात्र दीपक की मौके पर ही जान चली गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल आगरा के देवांश चौहान ने बुधवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, दोनों को दाएं कान के ऊपर से सटकर गोली लगी थी। रिपोर्ट में "ब्लैक स्पॉट" मिलने से यह आशंका और गहरी हो गई है कि दोनों ने खुदकुशी की होगी। हालांकि पुलिस अभी तक इस हादसे की असली वजह का पता नहीं लगा पाई है कि आखिर मौत कैसे और किस कारण से हुई। घटना से दोनों परिवार के लोग टूटे हुए थे।
एक ही साथ रहते थे दोनों साथी
जानकारी के मुताबिक, दीपक और देवांश दोनों ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज से पीजीडीएम की पढ़ाई कर रहे थे, और एक ही हॉस्टल में साथ साथ रहते थे। घटना में देवांश के पिता, सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी सुरेंद्र कुमार चौहान की लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ।
हादसे के बाद दीपक का शव उनके परिजन हवाई जहाज से आंध्र प्रदेश लेकर चले गए थे। जबकि देवांश का शव एंबुलेंस से आगरा लाया गया। शाम होते-होते गम के माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।