Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

ग्रेटर नोएडा हॉस्टल में गोली लगने से घायल आगरा के देवांश की भी सांसे थमी, दोस्त दीपक की मौके पर ही हुई थी मौत

ग्रेटर नोएडा के निजी हॉस्टल में गोली लगने से दो छात्रों की मौत से दोनों दोनों परिवार सदमे में हैं। घटना में मृत दूसरा छात्र आगरा के सेवानिवृत डिप्टी एसपी का बेटा था। घटना का सही कारण अभी तक राज बना हुआ है।

नोएडा

Krishna Rai

Sep 11, 2025

Greater Noida student case: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित एक निजी हॉस्टल में मंगलवार सुबह हुई गोलीकांड में दोनों छात्रों की मौत हो चुकी है। घटना में आंध्र प्रदेश निवासी छात्र दीपक की मौके पर ही जान चली गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल आगरा के देवांश चौहान ने बुधवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, दोनों को दाएं कान के ऊपर से सटकर गोली लगी थी। रिपोर्ट में "ब्लैक स्पॉट" मिलने से यह आशंका और गहरी हो गई है कि दोनों ने खुदकुशी की होगी। हालांकि पुलिस अभी तक इस हादसे की असली वजह का पता नहीं लगा पाई है कि आखिर मौत कैसे और किस कारण से हुई। घटना से दोनों परिवार के लोग टूटे हुए थे।

एक ही साथ रहते थे दोनों साथी
जानकारी के मुताबिक, दीपक और देवांश दोनों ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज से पीजीडीएम की पढ़ाई कर रहे थे, और एक ही हॉस्टल में साथ साथ रहते थे। घटना में देवांश के पिता, सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी सुरेंद्र कुमार चौहान की लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ।

हादसे के बाद दीपक का शव उनके परिजन हवाई जहाज से आंध्र प्रदेश लेकर चले गए थे। जबकि देवांश का शव एंबुलेंस से आगरा लाया गया। शाम होते-होते गम के माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 12:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ग्रेटर नोएडा हॉस्टल में गोली लगने से घायल आगरा के देवांश की भी सांसे थमी, दोस्त दीपक की मौके पर ही हुई थी मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.