हास्य योग केंद्र भारत ने मनाई अपनी गौरवशाली रजत जयंती, योग गुरु जितेन कोही ने किया लोगों को जागरूक

भारत में हास्य योग केंद्र ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में 4 से 6 अक्टूबर तक दिल्ली के रोहिणी में रजत जयंती उत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। यह यादगार अवसर अंतरराष्ट्रीय हास्य योग गुरु जितेन कोही के पावन सानिध्य में पूरा हुआ, इसमें देश के 22 राज्यों से आए साधकों और योग प्रेमियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।
4 अक्टूबर को आई.टी.ओ. के प्यारे लाल भवन ऑडिटोरियम में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि योगेन्द्र चंदोलिया सांसद, दिल्ली विशिष्ट अतिथि डॉ. राघवेन्द्र राव एम डायरेक्टर, CCRYN उपस्थित रहे। साथ ही सम्मानित अतिथियों में संजीव गोयल, आर. सी. गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी, रामकृष्ण बंसल समाजसेवी, सुरेश अग्रवाल, अनिल आर्य (आर्य परिषद युवक) भी शामिल रहे।
कार्यक्रम में विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया, वहीं हास्य योग में योगदान देने वाले अनेक व्यक्तित्वों को सम्मानित भी किया गया। 5 अक्टूबर को रोहिणी पार्क में हास्य योग शिविर का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रवेश वाही निगम पार्षद, दिल्ली एवं विशिष्ट अतिथि धर्मपाल गोयल और महेंद्र गर्ग भी मौजूद रहे। यहां प्रतिभागियों ने खुलकर योग, ध्यान और हंसी के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता का संदेश दिया। साथ ही हास्य योग केंद्र की सेंट्रल टीम से सुनील गुप्ता, विपिन गुप्ता, अनिल गोयल सहित अन्य वरिष्ठ सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ा दी।
कार्यक्रम में योग और नेचुरोपैथी कार्यशालाएं हुईं, जिनमें पी.सी.ओ.डी., पी.सी.ओ.एस. जैसे स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तार से बात की। इस अवसर पर डॉ. सत्या डोरनाला, डॉ. शालू गुप्ता, मोहन गुप्ता, मुनसफ अली और नरेश निझावन मौजूद रहे। कार्यक्रम में हास्य योग शिक्षकों ने हास्य योग के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक महत्व पर अपने अनुभव साझा किए।
