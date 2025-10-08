हास्य योग केंद्र भारत ने मनाई अपनी गौरवशाली रजत जयंती, योग गुरु जितेन कोही ने किया लोगों को जागरूक

कार्यक्रम में विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया, वहीं हास्य योग में योगदान देने वाले अनेक व्यक्तित्वों को सम्मानित भी किया गया। 5 अक्टूबर को रोहिणी पार्क में हास्य योग शिविर का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रवेश वाही निगम पार्षद, दिल्ली एवं विशिष्ट अतिथि धर्मपाल गोयल और महेंद्र गर्ग भी मौजूद रहे। यहां प्रतिभागियों ने खुलकर योग, ध्यान और हंसी के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता का संदेश दिया। साथ ही हास्य योग केंद्र की सेंट्रल टीम से सुनील गुप्ता, विपिन गुप्ता, अनिल गोयल सहित अन्य वरिष्ठ सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ा दी।