Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

भारी बारिश का अलर्ट, 8, 9 और 10 अक्टूबर को होगी धुआंधार बारिश, इन जिलों में ओलावृष्टि और अंधड़ की संभावना

Heavy Rain Alert : मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। यूपी के कुछ जिलों में बारिश के साथ आंधी चलने और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।

2 min read

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 07, 2025

यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, PC-ANI

नोएडा : दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे विदा ले रहा है, लेकिन जाते-जाते पूरे प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को चेतावनी जारी की है कि अगले 5-6 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर-पश्चिम भारत में भारी वर्षा की संभावना है।

यूपी के इन जिलों में बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं

बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं पर बारिश के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है।

इन जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना

प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन व वज्रपात होने की संभावना है।

साथ ही प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर (भदोही), जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भी मेघगर्जन व वज्रपात की संभावना बनी हुई है।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही बारिश

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 7 और 8 अक्टूबर को उत्तर-पश्चिम भारत जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भारी वर्षा दर्ज हो सकती है। इससे ठंड बढ़ने के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का जोखिम भी है।

मानसून की वापसी को लेकर अच्छी खबर यह है कि अगले 3-4 दिनों में गुजरात के क्षेत्रीय भागों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के चुनिंदा इलाकों से दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह लौट सकता है। इससे उत्तर भारत में सर्दी का आगमन तेज होगा।

पिछले 24 घंटों (7 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे तक) में मौसम ने कई राज्यों को भिगोया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं और यातायात प्रभावित रहा।

विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। आईएमडी के अनुसार, इन घटनाओं से कई जिलों में बिजली गुल हो गई और राहत कार्य शुरू हो गए हैं।

ये भी पढ़ें

नाले में आठ बच्चों के मिले कंकाल, 15 साल की किशोरी से बलात्कार… सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
नोएडा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 08:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / भारी बारिश का अलर्ट, 8, 9 और 10 अक्टूबर को होगी धुआंधार बारिश, इन जिलों में ओलावृष्टि और अंधड़ की संभावना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नाले में आठ बच्चों के मिले कंकाल, 15 साल की किशोरी से बलात्कार… सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नोएडा

नोएडा में चलती बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

नोएडा

7,8 और 9 अक्टूबर को झमाझम बारिश का अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा

latest weather update
नोएडा

कार से उतकर सफाईकर्मी को बेरहमी से पीटा; थप्पड़ जड़कर दी जाति-आधारित गालियां, क्या है मामला?

sanitation worker brutally beaten
नोएडा

मानसून का तांडव शुरू, 5-6-7 अक्टूबर को तूफानी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का इन राज्यों में अलर्ट

CG Weather Update: दो दिनों के भीतर 25.8 मिमी हुई औसत वर्षा, अब भी रुक-रुक कर बारिश जारी..(photo-patrika)
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.