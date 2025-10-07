भारी बारिश का अलर्ट, 8, 9 और 10 अक्टूबर को होगी धुआंधार बारिश, इन जिलों में ओलावृष्टि और अंधड़ की संभावना

नोएडा : दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे विदा ले रहा है, लेकिन जाते-जाते पूरे प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को चेतावनी जारी की है कि अगले 5-6 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर-पश्चिम भारत में भारी वर्षा की संभावना है।