नाले में आठ बच्चों के मिले कंकाल, 15 साल की किशोरी से बलात्कार… सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

यह क्यूरेटिव पिटीशन कोली ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर की थी, जो निठारी गांव में 15 साल की एक लड़की के बलात्कार और हत्या से जुड़ी है। कोली को इस मामले में दोषी ठहराया गया था और फरवरी 2007 में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2011 में इस सजा को बरकरार रखा, जबकि 2014 में पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई। हालांकि, जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दया याचिका पर अत्यधिक देरी के कारण मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।