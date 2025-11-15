नोएडा में IGL गैस पाइप लाइन लीक, आसपास फैली गंध, फायर विभाग ने संभाली कमान

स्थिति सामान्य होने के बाद पुलिस ने क्षेत्र से बैरिकेडिंग हटाई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नोएडा अथॉरिटी ऐसे कार्यों के दौरान आईजीएल और अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर ही खुदाई कार्य कराए, ताकि शहर में किसी भी प्रकार की जान-माल की क्षति न हो। वहीं, घटना के बाद आईजीएल टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित विभाग की कार्यवाही की लापरवाही की भी समीक्षा की जा रही है।