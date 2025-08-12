12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

IMD Alert: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 12 अगस्त से 15 अगस्त तक इन संभाग में भारी बारिश का अलर्ट

IMD Alert: बंगाल की खाड़ी में नया बेदर सिस्टम एक्टिव होने के बाद मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के इन संभाग में 12 से 15 अगस्त तक भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

नोएडा

Mahendra Tiwari

Aug 12, 2025

Imd alert
भारी बारिश की सांकेतिक फोटो

IMD Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। लेकिन उमस अब भी बरकरार हैं। बारिश होने के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है।
बंगाल की खाड़ी में बने एक नए मौसमी सिस्टम के चलते आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला और तेज हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

IMD Alert: उत्तर प्रदेश में बीते एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान पूरब से लेकर पश्चिम तक कहीं हल्की तो कहीं बहुत भारी बारिश हुई है। लगातार बारिश होने से कई नदियां उफान पर है। सोमवार को भी प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। वहीं कुछ जिलों में बूंदाबांदी तक बारिश सीमित रही। सहारनपुर में सबसे ज्यादा 140 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जबकि गोरखपुर में 75.2 मिमी और बलिया में 73.3 मिमी बारिश हुई। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई है।
लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना नया वेदर सिस्टम अब और सक्रिय हो रहा है। साथ ही ट्रफ लाइन में भी मजबूती आई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वा हवाएं पर्याप्त नमी लेकर आ रही हैं। इन सभी कारकों के चलते अगले तीन से चार दिनों तक प्रदेश के पूर्वी से लेकर पश्चिमी हिस्सों तक अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है।

यहां है भारी बारिश की संभावना

गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बिजनौर व आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

यहां है गरज चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना

गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास के इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मानसून

Rain Alert in UP

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 09:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / IMD Alert: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 12 अगस्त से 15 अगस्त तक इन संभाग में भारी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.