IMD Alert: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 12 अगस्त से 15 अगस्त तक इन संभाग में भारी बारिश का अलर्ट

IMD Alert: उत्तर प्रदेश में बीते एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान पूरब से लेकर पश्चिम तक कहीं हल्की तो कहीं बहुत भारी बारिश हुई है। लगातार बारिश होने से कई नदियां उफान पर है। सोमवार को भी प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। वहीं कुछ जिलों में बूंदाबांदी तक बारिश सीमित रही। सहारनपुर में सबसे ज्यादा 140 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जबकि गोरखपुर में 75.2 मिमी और बलिया में 73.3 मिमी बारिश हुई। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई है।

लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना नया वेदर सिस्टम अब और सक्रिय हो रहा है। साथ ही ट्रफ लाइन में भी मजबूती आई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वा हवाएं पर्याप्त नमी लेकर आ रही हैं। इन सभी कारकों के चलते अगले तीन से चार दिनों तक प्रदेश के पूर्वी से लेकर पश्चिमी हिस्सों तक अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है।