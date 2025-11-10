बारिश का तांडव शुरू, 10, 12 और 13 नवंबर को इन इलाकों में जोरदार बरसात

मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम में बड़े बदलाव की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी भारत के ऊपर बने चक्रीय परिसंचरण तंत्रों के कारण यह सक्रिय मौसम प्रणाली बनी हुई है। इसके चलते दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में लगातार बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने केरल तमिलनाडु और माहे में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही ये भी बताया है‌ कि यूपी में कब तक बारिश होगी।