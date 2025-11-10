बारिश का तांडव शुरू, 10, 12 और 13 नवंबर को इन इलाकों में जोरदार बरसात

मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम में बड़े बदलाव की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी भारत के ऊपर बने चक्रीय परिसंचरण तंत्रों के कारण यह सक्रिय मौसम प्रणाली बनी हुई है। इसके चलते दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में लगातार बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने केरल तमिलनाडु और माहे में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही ये भी बताया है कि यूपी में कब तक बारिश होगी।
मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। 21 से 25 नवंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसकी वजह से कुछ जिलों में बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभों के असर से उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावन है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 9, 12 और 13 नवंबर को तमिलनाडु और 10 को केरल व माहे में जोदराद बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली भी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों में 48 घंटे सबसे अहम होंगे। इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही भारी बारिश की चेतावनी है। लोगों से घरों में रहने की सलाह दी गई है।
