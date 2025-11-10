Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

बारिश का तांडव शुरू, 10, 12 और 13 नवंबर को इन इलाकों में जोरदार बरसात

Weather Forecast: मौसम विभाग ने 10, 12 और 13 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 4 दिन तमिलनाडु, केरल और माहे के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

नोएडा

image

Aman Pandey

Nov 10, 2025

मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम में बड़े बदलाव की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी भारत के ऊपर बने चक्रीय परिसंचरण तंत्रों के कारण यह सक्रिय मौसम प्रणाली बनी हुई है। इसके चलते दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में लगातार बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने केरल तमिलनाडु और माहे में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही ये भी बताया है‌ कि यूपी में कब तक बारिश होगी।

यूपी में करवट लेगा मौसम

मौसम ‌विभाग के मुताबिक, यूपी में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। 21 से 25 नवंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसकी वजह से कुछ जिलों में बारिश हो सकती है।

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभों के असर से उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावन है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

दक्षिणी भारत में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, 9, 12 और 13 नवंबर को तमिलनाडु और 10 को केरल व माहे में जोदराद बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली भी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है।

लोगों से घरों में रहने की सलाह

मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों में 48 घंटे सबसे अहम होंगे। इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही भारी बारिश की चेतावनी है। लोगों से घरों में रहने की सलाह दी गई है।

Updated on:

10 Nov 2025 03:37 pm

Published on:

10 Nov 2025 02:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / बारिश का तांडव शुरू, 10, 12 और 13 नवंबर को इन इलाकों में जोरदार बरसात

नोएडा

उत्तर प्रदेश

