LIC New Children’s Money Back Plan : बच्चों के भविष्य के लिए सबसे बेस्ट है LIC की ये पॉलिसी, महज 150 रुपये निवेश करने पर मिलेंगे 19 लाख

LIC New Children’s Money Back Plan : बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए एलआई का न्यू चिल्ड्रन प्लान सबसे बेहतर है। इसमें आपको समय-समय पर मैनी बैक यानी बच्चे की पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए किस्तों में मोटी रकम मिलती है। इसके साथ ही मोटा बोनस भी मिलता है।

नोएडा Published: May 18, 2022 05:48:22 pm

LIC New Children’s Money Back Plan : अगर आप भी बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और उनके जीवन को सुरक्षा देने के लिए कुछ निवेश करना चाहते हैं तो एलआईसी का न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान (New Children’s Money Back Plan) आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि एलआईसी भारत की सबसे सुरक्षित निवेश कंपनी है, जो न केवल आपका पैसा सुरक्षित रहना है, बल्कि अच्छा रिटर्न भी प्राप्त होता है। इसलिए आप आंख बंद करके भी इस पर भरोसा कर सकते हैं। LIC New Children’s Money Back Plan की बात करें तो इसके तहत आप छोटी-छोटी पूंजी से बड़ा फंड बना सकते हैं, जो आपके बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी के खर्च तक काम आएगा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें