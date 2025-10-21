Patrika LogoSwitch to English

शहर में मोबाइल चोरी का नया ट्रेंड! जानिए कैसे चलता था ये हाई-टेक झपट्टा नेटवर्क

मोबाइल छीनकर अमीर बनने का सपना देखने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पांच शातिर बदमाशों से 11 मोबाइल और वाहन बरामद किए गए हैं। खुलासे में चोरी के चौंकाने वाले तरीके सामने आए हैं।

2 min read

नोएडा

image

Aman Pandey

Oct 21, 2025

mobile news, UP crime, crime news, police, UP police

नोएडा पुलिस ने मोबाइल फोन छिनैती करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

नोएडा के थाना सेक्टर-49 पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी और छिनैती करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी और छिनैती किए गए कुल 11 मोबाइल फोन, एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस ने स्थानीय खुफिया जानकारी व गोपनीय सूचना के आधार पर की है।

पुलिस ने दबोचे 5 शातिर बदमाश

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान दीपांशु उर्फ दीपू पुत्र महिपाल (18 वर्ष), चाँद मोहम्मद पुत्र रफीक (21 वर्ष), कुनाल कुमार पुत्र चन्दन प्रसाद (20 वर्ष), कुनाल यादव पुत्र पप्पे यादव (21 वर्ष) और ललित कुमार पुत्र बब्बू कुमार (21 वर्ष) के रूप में हुई है।

जानिए कैसे चलता था ये हाई-टेक झपट्टा नेटवर्क

सभी को जलवायु विहार के पीछे खाली पड़े मैदान से घेराबंदी कर दबोचा गया। पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों से पता चला है कि वे वारदात के लिए पहले से ही भीड़भाड़ या सुनसान सड़कें चिह्नित कर लेते थे। इसके बाद बाइक या स्कूटी पर सवार होकर मोबाइल फोन हाथ में लेकर चल रहे या बात कर रहे लोगों को निशाना बनाते थे।मौका मिलते ही झपट्टा मारकर मोबाइल छीनते और फरार हो जाते। छीने गए मोबाइल बाद में सस्ते दामों में बेच दिए जाते थे। पकड़े जाने के समय भी आरोपी मोबाइल बेचने की फिराक में थे।

गिरोह के सदस्यों पर पहले से ही कई गंभीर मुकदमे

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरोह के सदस्यों पर पहले से ही कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। दीपांशु, चाँद मोहम्मद और कुनाल कुमार के खिलाफ बीएनएस एवं एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं, जबकि कुनाल यादव और ललित कुमार पर भी सेक्टर-49 थाने में मुकदमे दर्ज हैं।

11 चोरी और छिनैती के मोबाइल और स्कूटी बरामद

पुलिस ने इनके पास से 11 चोरी और छिनैती किए गए मोबाइल फोन, एक बिना नंबर की स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सेक्टर-49 थाना पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और खरीदारों की तलाश में भी जुट गई है।पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सड़क पर चलते समय मोबाइल फोन का उपयोग सावधानी से करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

Published on:

21 Oct 2025 10:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / शहर में मोबाइल चोरी का नया ट्रेंड! जानिए कैसे चलता था ये हाई-टेक झपट्टा नेटवर्क

