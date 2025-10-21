शहर में मोबाइल चोरी का नया ट्रेंड! जानिए कैसे चलता था ये हाई-टेक झपट्टा नेटवर्क

सभी को जलवायु विहार के पीछे खाली पड़े मैदान से घेराबंदी कर दबोचा गया। पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों से पता चला है कि वे वारदात के लिए पहले से ही भीड़भाड़ या सुनसान सड़कें चिह्नित कर लेते थे। इसके बाद बाइक या स्कूटी पर सवार होकर मोबाइल फोन हाथ में लेकर चल रहे या बात कर रहे लोगों को निशाना बनाते थे।मौका मिलते ही झपट्टा मारकर मोबाइल छीनते और फरार हो जाते। छीने गए मोबाइल बाद में सस्ते दामों में बेच दिए जाते थे। पकड़े जाने के समय भी आरोपी मोबाइल बेचने की फिराक में थे।