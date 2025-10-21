शहर में मोबाइल चोरी का नया ट्रेंड! जानिए कैसे चलता था ये हाई-टेक झपट्टा नेटवर्क

नोएडा पुलिस ने मोबाइल फोन छिनैती करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
नोएडा के थाना सेक्टर-49 पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी और छिनैती करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी और छिनैती किए गए कुल 11 मोबाइल फोन, एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस ने स्थानीय खुफिया जानकारी व गोपनीय सूचना के आधार पर की है।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान दीपांशु उर्फ दीपू पुत्र महिपाल (18 वर्ष), चाँद मोहम्मद पुत्र रफीक (21 वर्ष), कुनाल कुमार पुत्र चन्दन प्रसाद (20 वर्ष), कुनाल यादव पुत्र पप्पे यादव (21 वर्ष) और ललित कुमार पुत्र बब्बू कुमार (21 वर्ष) के रूप में हुई है।
सभी को जलवायु विहार के पीछे खाली पड़े मैदान से घेराबंदी कर दबोचा गया। पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों से पता चला है कि वे वारदात के लिए पहले से ही भीड़भाड़ या सुनसान सड़कें चिह्नित कर लेते थे। इसके बाद बाइक या स्कूटी पर सवार होकर मोबाइल फोन हाथ में लेकर चल रहे या बात कर रहे लोगों को निशाना बनाते थे।मौका मिलते ही झपट्टा मारकर मोबाइल छीनते और फरार हो जाते। छीने गए मोबाइल बाद में सस्ते दामों में बेच दिए जाते थे। पकड़े जाने के समय भी आरोपी मोबाइल बेचने की फिराक में थे।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरोह के सदस्यों पर पहले से ही कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। दीपांशु, चाँद मोहम्मद और कुनाल कुमार के खिलाफ बीएनएस एवं एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं, जबकि कुनाल यादव और ललित कुमार पर भी सेक्टर-49 थाने में मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस ने इनके पास से 11 चोरी और छिनैती किए गए मोबाइल फोन, एक बिना नंबर की स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सेक्टर-49 थाना पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और खरीदारों की तलाश में भी जुट गई है।पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सड़क पर चलते समय मोबाइल फोन का उपयोग सावधानी से करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग