नोएडा

मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार जमकर बरसने वाले है बादल, इन शहरों में अलर्ट जारी, जानिए कब होगी मानसून की विदाई?

यूपी में मॉनसून का असर घटने लगा है। पश्चिम से बरसात की विदाई हो चुकी है। पूर्वी जिलों में अभी बारिश के आसार बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। जो अगले चार-पांच दिनों में यानी सितंबर के अंत तक एक बार फिर बेमौसम तूफानी बारिश कर सकता है।

नोएडा

Mahendra Tiwari

Sep 20, 2025

Up weather
सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी यूपी से मॉनसून अगले 24 से 48 घंटों में रुखसत हो जाएगा। वहीं पूर्वी यूपी के जिलों में बरसात की फुहारें अभी कुछ दिन और बरकरार रहेंगी। लेकिन अक्टूबर की शुरुआत तक वहां भी बारिश का दौर पूरी तरह थम जाएगा।

मौसम केंद्र अमौसी, लखनऊ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 20 सितंबर से पूरे प्रदेश में धीरे-धीरे पारा चढ़ने लगेगा। अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम तापमान करीब 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। इसके बाद मौसम स्थिर रहेगा। अच्छी खबर यह है कि अगले तीन दिनों तक पूरे यूपी को ‘ग्रीन जोन’ में रखा गया है। यानी न भारी बारिश की चेतावनी और न ही बिजली गिरने का कोई अलर्ट जारी किया गया।

इन जिलों में हल्की फुहारें संभव

हालांकि शनिवार को वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, आज़मगढ़, मिर्जापुर, बलिया, बहराइच समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में बादल उमड़ सकते हैं। और कहीं-कहीं हल्की बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती हैं।

लखनऊ-नोएडा का हाल

राजधानी लखनऊ में शनिवार को बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहेगा। दूसरी ओर, नोएडा और उसके आसपास के जिलों में उमस और धूप से लोग बेहाल रहेंगे। गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और अलीगढ़ जैसे इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिलेगा।

नया सिस्टम देगा राहत?

इस बीच मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक और मौसम तंत्र सक्रिय होने की तैयारी में है। इसके प्रभाव से अगले चार-पांच दिन बाद यूपी के कई इलाकों में दोबारा हल्की बारिश हो सकती है।

20 Sept 2025 10:36 am

20 Sept 2025 10:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार जमकर बरसने वाले है बादल, इन शहरों में अलर्ट जारी, जानिए कब होगी मानसून की विदाई?

