मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार जमकर बरसने वाले है बादल, इन शहरों में अलर्ट जारी, जानिए कब होगी मानसून की विदाई?

उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी यूपी से मॉनसून अगले 24 से 48 घंटों में रुखसत हो जाएगा। वहीं पूर्वी यूपी के जिलों में बरसात की फुहारें अभी कुछ दिन और बरकरार रहेंगी। लेकिन अक्टूबर की शुरुआत तक वहां भी बारिश का दौर पूरी तरह थम जाएगा।
मौसम केंद्र अमौसी, लखनऊ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 20 सितंबर से पूरे प्रदेश में धीरे-धीरे पारा चढ़ने लगेगा। अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम तापमान करीब 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। इसके बाद मौसम स्थिर रहेगा। अच्छी खबर यह है कि अगले तीन दिनों तक पूरे यूपी को ‘ग्रीन जोन’ में रखा गया है। यानी न भारी बारिश की चेतावनी और न ही बिजली गिरने का कोई अलर्ट जारी किया गया।
हालांकि शनिवार को वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, आज़मगढ़, मिर्जापुर, बलिया, बहराइच समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में बादल उमड़ सकते हैं। और कहीं-कहीं हल्की बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती हैं।
राजधानी लखनऊ में शनिवार को बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहेगा। दूसरी ओर, नोएडा और उसके आसपास के जिलों में उमस और धूप से लोग बेहाल रहेंगे। गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और अलीगढ़ जैसे इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिलेगा।
इस बीच मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक और मौसम तंत्र सक्रिय होने की तैयारी में है। इसके प्रभाव से अगले चार-पांच दिन बाद यूपी के कई इलाकों में दोबारा हल्की बारिश हो सकती है।