मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार जमकर बरसने वाले है बादल, इन शहरों में अलर्ट जारी, जानिए कब होगी मानसून की विदाई?

मौसम केंद्र अमौसी, लखनऊ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 20 सितंबर से पूरे प्रदेश में धीरे-धीरे पारा चढ़ने लगेगा। अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम तापमान करीब 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। इसके बाद मौसम स्थिर रहेगा। अच्छी खबर यह है कि अगले तीन दिनों तक पूरे यूपी को ‘ग्रीन जोन’ में रखा गया है। यानी न भारी बारिश की चेतावनी और न ही बिजली गिरने का कोई अलर्ट जारी किया गया।