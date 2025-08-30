मानसून फिर बरसाएगा कहर: 31 अगस्त से 4 सितंबर तक भारी बारिश, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD Rain Alert) ने अगले हफ्ते के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक, 31 अगस्त से 7 सितंबर तक मानसून की रफ्तार तेज रहेगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं, पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश के कारण भूस्खलन और नदी-नालों के उफान का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।
भारत में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इससे देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक, यहां अगले कुछ दिनों तक बहुत भारी (Heavy rain) वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त और 1 सितंबर को अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ कई स्थानों पर पानी भर सकता है।
पश्चिमी भारत में गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 7 दिनों तक बारिश जारी रहेगी, जिसमें 29 अगस्त को गुजरात और कोंकण-गोवा में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक और केरल में अगले सप्ताह भारी बारिश की उम्मीद है, खासकर 30 और 31 अगस्त को इन क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है।
इसके अलावा, मध्य और पूर्वी भारत के राज्य जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है।
उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी मॉनसून का प्रभाव जारी रहेगा, जहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा में 4 सितंबर तक भारी वर्षा का अनुमान है। इन सभी क्षेत्रों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे मौसम सुहावना, लेकिन कहीं-कहीं चुनौतीपूर्ण हो सकता है।