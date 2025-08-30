मानसून फिर बरसाएगा कहर: 31 अगस्त से 4 सितंबर तक भारी बारिश, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD Rain Alert) ने अगले हफ्ते के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक, 31 अगस्त से 7 सितंबर तक मानसून की रफ्तार तेज रहेगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं, पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश के कारण भूस्खलन और नदी-नालों के उफान का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।