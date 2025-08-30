Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

मानसून फिर बरसाएगा कहर: 31 अगस्त से 4 सितंबर तक भारी बारिश, मौसम विभाग ने यूपी समेत इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

IMD Rain Alert: मौसम विभाग ने 31 अगस्त से 4 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक, इस अफ्ते यूपी, बिहार, एमपी समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह।

नोएडा

Aman Pandey

Aug 30, 2025

rain forecast,weather update,rainy season,rain alert,rainfall prediction,rain training Google,monsoon update,weather report rain,weather training,live rain updates,weather education,precipitation data,real-time rain report,training for rain safety,severe weather alerts,weather Google training,weather tools tutorial,meteorology training rainfall statistics,climate change rain,light rain,heavy showers,pouring rain,scattered showers,stormy weather,thunderstorm,drizzle,flooding,cloudburst,hydro-meteorology
IMD Heavy Rain Alert (Photo-AI)

भारतीय मौसम विभाग (IMD Rain Alert) ने अगले हफ्ते के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक, 31 अगस्त से 7 सितंबर तक मानसून की रफ्तार तेज रहेगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं, पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश के कारण भूस्खलन और नदी-नालों के उफान का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।

यूपी और उत्तराखंड के IMD Rain Alert

भारत में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इससे देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक, यहां अगले कुछ दिनों तक बहुत भारी (Heavy rain) वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त और 1 सितंबर को अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है। इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ कई स्थानों पर पानी भर सकता है।

ये भी पढ़ें

संभलकर अगले 12 घंटे होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’: IMD ने दी 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
भोपाल
mp weather
IMD rain alert(PC: IANS)

पश्चिमी भारत का Weather Update

पश्चिमी भारत में गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 7 दिनों तक बारिश जारी रहेगी, जिसमें 29 अगस्त को गुजरात और कोंकण-गोवा में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक और केरल में अगले सप्ताह भारी बारिश की उम्मीद है, खासकर 30 और 31 अगस्त को इन क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है।

बिहार Rain forecast

इसके अलावा, मध्य और पूर्वी भारत के राज्य जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग का Monsoon Update

उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी मॉनसून का प्रभाव जारी रहेगा, जहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा में 4 सितंबर तक भारी वर्षा का अनुमान है। इन सभी क्षेत्रों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे मौसम सुहावना, लेकिन कहीं-कहीं चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 11:13 am

Published on:

30 Aug 2025 11:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / मानसून फिर बरसाएगा कहर: 31 अगस्त से 4 सितंबर तक भारी बारिश, मौसम विभाग ने यूपी समेत इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.