बच्चों की जान के बदले उतरवाए मां के कपड़े! डिलीवरी ब्वॉय ने महिला का बनाया वीडियो

घटना इसी साल जुलाई में ग्रेटर नोएडा के एक अपार्टमेंट में हुई। महिला के पति अहमदाबाद में काम करते हैं। महिला के मुताबिक, 10 जुलाई को डिलीवरी ब्वॉय गौरव उसके घर आया। उसने कहा कि वह उससे कुछ बात करना चाहता है। जैसे ही वह घर के अंदर घुसा उसने चाकू निकाला और महिला के सो रहे बेटे के गले पर रख दिया। गौरव ने धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो वह उसके बेटे को मार देगा। महिला को डर की वजह से उसकी बात माननी पड़ी। गौरव ने महिला के कपड़े उतरवाए और उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाए।