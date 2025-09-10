मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को जैनेंद्र पाठक ने भेजा कानूनी नोटिस, बोले- झूठे आरोप ना लगाएं कांग्रेस नेता

गौरतलब है कि भोपाल के मछली परिवार के मामले में एमपी की बीजेपी सरकार बहुत सख्त है और कांग्रेस इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। लेकिन जैनेंद्र पाठक के सामने आ जाने से यह मामला और आगे बढ़ गया है, क्योंकि जैनेंद्र ने यह साफ कर दिया है कि अगर कमलेश्वर पटेल माफी नहीं मांगते हैं तो उनके सामने कानूनी विकल्प खुला हुआ है। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक जैनेंद्र के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं कि व्यक्ति को उसकी ही भाषा में सख्ती से जवाब देना चाहिए। कुछ सोशल मीडिया यूजर ने प्रियांक कानूनगो को भी बिना सबूत के आरोप लगाने पर आड़े हाथों लिया है।