मुंबई को दहलाने की धमकी: 34 मानव बम लगा दिए, 400 किलो RDX का होगा इस्तेमाल…धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार

मुंबई की ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया, जिसमें दावा किया गया कि शहर में 34 मानव बम लगाए गए हैं, और 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में दाखिल हो चुके हैं। संदेश में यह भी लिखा था कि विस्फोट के लिए 400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल होगा। यह सन्देश मिलते ही पुलिस सहित तमाम सुरक्षा एजेंसिया सक्रिय हो गईं। कुछ ही घंटो में मैसेज भेजने वाले को दबोचा गया। बताया जा रहा है है कि खुद को "लश्कर-ए-जिहादी" बताने वाले इस शख्स ने शहर में दहशत फैलाने की कोशिश की।