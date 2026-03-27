Noida Airport: सामने आया PM मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम! इन वाहनों की नो एंट्री

एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के बारे में स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया, '' PM नरेंद्र मोदी के सुबह 10.30 बजे तक जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचने की सूचना है। इसके बाद वे हैलीपेड से सीधे टर्मिनल बिल्डिंग में आएंगे और निरीक्षण करेंगे। इसमें तकरीबन 20 मिनट का समय लगेगा। PM मोदी करीब 11.30 बजे से 12 बजे के बीच कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जो टर्मिनल के पास बनाया गया है।'' विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट के निर्माण में जिन किसानों की जमीनें गई हैं, वे कार्यक्रम में मंच के सामने बैठेंगे।