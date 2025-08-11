Noida Fake Police: नोएडा में फर्जी पुलिस के दफ्तर का भंडाफोड़, छापा मारने पर मिले मंत्रालय के दस्तावेज, 6 अरेस्ट

Noida fake police office busted ministry documents six arrested: नोएडा पुलिस ने सेक्टर-70 में चल रहे एक फर्जी पुलिस कार्यालय का भंडाफोड़ किया है, जहां आरोपी खुद को ‘इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इंवेस्टीगेशन ब्यूरो’ का अधिकारी बताकर लोकसेवक की तरह व्यवहार कर रहे थे। पुलिस ने मौके से मंत्रालयों के दस्तावेज, आईडी कार्ड, मोहर, बोर्ड और नकदी समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। इस कार्रवाई में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।