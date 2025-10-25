‘यूपी के विकास का प्रतीक बनेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट’, सीएम योगी ने देखी निर्माण कार्यों की प्रगति

उद्घाटन के समय एयरपोर्ट एक रनवे के साथ क्रियाशील होगा और इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 1.2 करोड़ होगी। साथ ही, औसतन प्रतिदिन 150 उड़ानें यहां से संचालित होंगी। भविष्य में यात्रियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक होने पर दूसरे रनवे का निर्माण शुरू हो जाएगा और दोनों रनवे मिलकर 7 करोड़ यात्रियों की सेवा करेंगे। जेवर एयरपोर्ट के पूर्ण स्वरूप में कुल 5 रनवे होंगे, इसका कुल क्षेत्रफल 11,750 एकड़ होगा, और यह प्रतिवर्ष 30 करोड़ यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा। यूपी में कुल 24 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 16 संचालित हो चुके हैं।