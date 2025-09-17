नोएडा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुरू किया “स्वस्थ्य नारी, सशक्त परिवार” अभियान, जैविक रिसर्च में मिलेगा नया आयाम

केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर NIB की विशेष भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह संस्थान जैविक क्षेत्र में विशेष रिसर्च करती है और भविष्य में वर्ल्ड क्लास रिसर्च का केंद्र बन सकती है। कैंसर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों के समाधान के लिए न केवल आधुनिक विज्ञान बल्कि वैदिक चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव और संशोधन की भी आवश्यकता है। गडकरी ने आशा व्यक्त की कि इस दिशा में काम करके गरीबों और समाज के प्रत्येक वर्ग को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।