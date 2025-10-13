Patrika LogoSwitch to English

नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, दो वर्ष से लापता दृष्टिबाधित बालक सकुशल बरामद, परिजनों को सौंपा गया

नोएडा पुलिस ने एक 2 साल से लापता बच्चे को बरामद कर उसे परिजनों से मिलवाया। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में, डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद तथा एडीसीपी सुमित कुमार शुक्ला के कुशल पर्यवेक्षण में थाना फेज-1 पुलिस लगातार इस खोज प्रयास में जुटी हुई थी।

नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 13, 2025

नोएडा : मानवीयता और कर्तव्यपरायणता का उदाहरण पेश करते हुए थाना फेज-1 पुलिस ने 14 वर्षीय नेत्रहीन बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। यह बालक पिछले दो वर्षों से गुमशुदा था और इसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में, डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद तथा एडीसीपी सुमित कुमार शुक्ला के कुशल पर्यवेक्षण में थाना फेज-1 पुलिस लगातार इस खोज प्रयास में जुटी हुई थी। पुलिस टीम ने बालक को ढूंढने के लिए न केवल विभिन्न थानों, बस अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों पर पंपलेट चस्पा कराए, बल्कि गौतमबुद्धनगर ही नहीं, आसपास के जनपदों तक इसकी खोजबीन को विस्तार दिया।

बाल आश्रमों में जाकर भी पुलिस ने पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। स्थानीय निवासियों से भी लगातार जानकारी जुटाई जाती रही। अथक प्रयासों का परिणाम आखिरकार सोमवार को सामने आया, जब पुलिस टीम ने डीएमआरसी आश्रम, दिल्ली में उक्त बालक को सकुशल खोज निकाला।

बालक को थाने लाकर परिजनों को बुलाया गया और विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। अपने बच्चे को गले लगाते ही परिजन भावुक हो उठे और पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

पूछताछ में बालक ने बताया कि वह नेत्रहीन है और दो वर्ष पूर्व घर का रास्ता भूल गया था। रास्ता भटकने के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे डीएमआरसी आश्रम, दिल्ली में छोड़ दिया, जहां वह अब तक रह रहा था। पुलिस के लगातार प्रयास के चलते ही यह बालक एक बार फिर अपने घर और अपने परिजनों के पास पहुंच गया है। इसकी खोजबीन के लिए पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की और जगह-जगह टीम इसकी तलाश कर रही थी।

Published on:

13 Oct 2025 07:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, दो वर्ष से लापता दृष्टिबाधित बालक सकुशल बरामद, परिजनों को सौंपा गया

