नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, दो वर्ष से लापता दृष्टिबाधित बालक सकुशल बरामद, परिजनों को सौंपा गया

पूछताछ में बालक ने बताया कि वह नेत्रहीन है और दो वर्ष पूर्व घर का रास्ता भूल गया था। रास्ता भटकने के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे डीएमआरसी आश्रम, दिल्ली में छोड़ दिया, जहां वह अब तक रह रहा था। पुलिस के लगातार प्रयास के चलते ही यह बालक एक बार फिर अपने घर और अपने परिजनों के पास पहुंच गया है। इसकी खोजबीन के लिए पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की और जगह-जगह टीम इसकी तलाश कर रही थी।