नोएडा एसटीएफ का बड़ा खुलासा, झूठी शिकायतों के सहारे उद्यमियों से वसूली करने वाला गैंग गिरफ्तार

एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि गैंग उद्यमियों और बिल्डरों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जीएसटी, रेरा, जीडीए और अन्य सरकारी विभागों में झूठी शिकायतें दर्ज कराता था। इसके बाद उन शिकायतों के आधार पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें प्रकाशित कराकर पीड़ितों पर दबाव बनाया जाता था। बदनामी के डर से उद्यमी इनसे समझौता करने को मजबूर हो जाते थे।