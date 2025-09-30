Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

नोएडा एसटीएफ का बड़ा खुलासा, झूठी शिकायतों के सहारे उद्यमियों से वसूली करने वाला गैंग गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने नोएडा और गाजियाबाद समेत एनसीआर क्षेत्र में उद्यमियों और बिल्डरों से झूठी शिकायतों के जरिए रंगदारी वसूलने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 30, 2025

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, PC- IANS

नोएडा : उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने नोएडा और गाजियाबाद समेत एनसीआर क्षेत्र में उद्यमियों और बिल्डरों से झूठी शिकायतों के जरिए रंगदारी वसूलने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में दिल्ली निवासी अंकुर गुप्ता, हरनाम धवन और नरेंद्र धवन शामिल हैं।

एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि गैंग उद्यमियों और बिल्डरों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जीएसटी, रेरा, जीडीए और अन्य सरकारी विभागों में झूठी शिकायतें दर्ज कराता था। इसके बाद उन शिकायतों के आधार पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें प्रकाशित कराकर पीड़ितों पर दबाव बनाया जाता था। बदनामी के डर से उद्यमी इनसे समझौता करने को मजबूर हो जाते थे।

एक मामले में आरोपियों ने एक प्रसिद्ध बिल्डर से 15 करोड़ रुपए की मांग की। जब बिल्डर ने रकम देने में असमर्थता जताई तो आरोपियों ने फिरौती घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दी। कुछ रकम वसूल भी कर ली गई थी।

एसटीएफ ने 29 सितंबर को तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए नोएडा स्थित फील्ड यूनिट कार्यालय में लाया और साक्ष्य मिलने पर 30 सितंबर की रात करीब 12:30 बजे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 62,720 रुपए नकद, 1 अमेरिकी डॉलर, फर्जी आधार कार्ड और 17 डाक रसीदें बरामद की गईं।

मुख्य आरोपी अंकुर गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि पहले वह कपड़ों का व्यापारी था। बैंक लोन नहीं चुकाने के बाद वह साजिश करने लगा। बाद में उसने अपने सिंडीकेट में कुछ फ्रीलांस पत्रकारों को भी शामिल किया।

आरोपी नरेंद्र धवन और उसका पुत्र हरनाम धवन ‘दिल्ली अपटूडेट’ नाम से यूट्यूब चैनल और स्थानीय अखबार चलाते थे। इनके माध्यम से झूठी खबरें छपवाकर उद्यमियों पर दबाव बनाया जाता था।

जांच में सामने आया कि करोलबाग स्थित यूनिटी ग्रुप का ‘दी अमेरिलिस’, गाजियाबाद के शिप्रा व साया ग्रुप, इंदिरापुरम के हार्मनी बिल्डर तथा ग्रेटर नोएडा के छपरोला स्थित ‘केशवकुंज प्रोजेक्ट’ इनके निशाने पर थे।

एसटीएफ अब उन सभी उद्यमियों की सूची तैयार कर रही है, जो इस गैंग की ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए हैं। स्थानीय पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

ये भी पढ़ें

पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से होगी धान खरीद, साढ़े 23 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण
लखनऊ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 08:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / नोएडा एसटीएफ का बड़ा खुलासा, झूठी शिकायतों के सहारे उद्यमियों से वसूली करने वाला गैंग गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दशहरा के लिए नोएडा में रूट डायवर्जन, दोपहर 2 बजे से देर रात तक का प्लान जारी

नोएडा

अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 1, 2, 3, 4 अक्टूबर को इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

नोएडा

सिर्फ 17 छात्राओं से छेड़छाड़ नहीं….मां-बाप तक को बदल डाला, अब लड़कियों के बाथरूम में कैमरे लगाने वाले चैतन्यानंद के खुले खतरनाक राज

Chaitanyananda Saraswati Case Update latest
नोएडा

दीपावली से पहले नोएडा की सड़कों पर तेजी से हो रहा काम, गड्ढ़े भरने और नवीनीकरण के साथ सड़कें होंगी चमकदार

noida road renovation before diwali potholes filling maintenance
नोएडा

मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार; 28, 29 30 सितंबर और 1-2 अक्टूबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश!

weather update
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.