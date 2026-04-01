नोएडा: घरेलू सहायिका बनकर चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार, 2 लाख बरामद

पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसकी मुलाकात दिल्ली में रेश्मा नाम की महिला से हुई थी, जो उसकी साथी है और वर्तमान में फरार चल रही है। रेश्मा के पिता आरोपी के पड़ोसी बताए गए हैं। दोनों ने मिलकर जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में सेक्टर-20 स्थित एक घर में काम करने के बहाने प्रवेश किया और वहां से कीमती ज्वैलरी चोरी कर ली। चोरी के बाद दोनों आरोपियों ने आपस में आभूषण बांट लिए। रूबी देवी ने अपने हिस्से के आभूषणों को एक अज्ञात व्यक्ति को कम कीमत पर बेच दिया।