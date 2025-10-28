29, 30 और 31 अक्टूबर को इन जिलों में आंधी-बिजली के साथ होगी तूफानी बारिश

बारिश के बीच गुजरता राहगीर, PC- ANI
नोएडा : यूपी में दो दिनों से बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिन यूपी में जमकर बारिश होगी। बारिश के साथ-साथ कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान भी मौसम विभाग ने जारी किया है। यह बारिश पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर संकेद्रित तूफान मोंथा की वजह से हो रही है। मोंथा 29 और 31 अक्टूबर को यूपी में कई स्थानों पर भारी बारिश करवाएगा।
आंध्र प्रदेश और यनम में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई है। गुजरात राज्य, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है।
30 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली और तेज हवाओं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति) के साथ तूफान की संभावना है; 29 और 31 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली के साथ तूफान की संभावना है। वहीं अगर तापमान की बात करें तो बरेली में राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री दर्ज किया गया।
ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, अमेठी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली/एनसीआर में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक और अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब और अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान आसमान मुख्यतः साफ रहा और उत्तर-पूर्वी दिशा से सतही हवाएं चल रही थीं, जो धीरे-धीरे बढ़कर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच गईं। और दोपहर तक इस क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और उत्तर-पूर्वी दिशा से शांत हवाएं चल रही थीं, जो धीरे-धीरे बढ़कर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच गईं।
मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 29 अक्टूबर तक पूर्व-मध्य अरब सागर, 27 अक्टूबर तक दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, 27 अक्टूबर तक लक्षद्वीप और कोमोरिन क्षेत्र तथा कर्नाटक और केरल के तटों पर, 30 अक्टूबर तक उत्तर-पूर्वी अरब सागर और महाराष्ट्र तथा गुजरात के तटों पर न जाएं।
