29, 30 और 31 अक्टूबर को इन जिलों में आंधी-बिजली के साथ होगी तूफानी बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली/एनसीआर में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक और अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब और अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान आसमान मुख्यतः साफ रहा और उत्तर-पूर्वी दिशा से सतही हवाएं चल रही थीं, जो धीरे-धीरे बढ़कर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच गईं। और दोपहर तक इस क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और उत्तर-पूर्वी दिशा से शांत हवाएं चल रही थीं, जो धीरे-धीरे बढ़कर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच गईं।