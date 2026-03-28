नोएडा जेवर एयरपोर्ट का पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, दिल्ली -एनसीआर का दूसरा इंटरनेशल एयरपोर्ट

Noida Jewar Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) का भव्य उद्घाटन कर देश के नागरिक उड्डयन इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के बाद, जेवर एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। इस हवाई अड्डे के शुरू होने से न केवल दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे एनसीआर के आर्थिक और औद्योगिक विकास को एक नई उड़ान मिलेगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के मामले में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।