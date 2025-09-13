किसानों पर लाठीचार्ज मामले में पुलिसकर्मियों और इंजीनियरों की मुश्किलें बढ़ीं, प्रशासनिक और पुलिस महकमे में खलबली

किसानों ने आरोप लगाया है कि लाठीचार्ज के दौरान उन्हें जान से मारने की नीयत से मारा-पीटा गया। इस घटना के बाद आक्रोशित किसानों ने पुलिस को तहरीर सौंपकर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। किसानों की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर में नोएडा अथॉरिटी के दो जूनियर इंजीनियरों निखिल और विनीत, पटवारी मुकुल और सुपरवाइजर मनीष के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही अथॉरिटी में तैनात सिपाही रहीसुद्दीन और पुलिसकर्मी जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।