PVC Aadhaar Card के लिए मोबाइल नंबर नहीं है जरूरी, ऐसे मिनटों में हो जाएगा तैयार

नोएडा। आधार कार्ड आज के समय में सबसे अहम दस्तावेज बन गया है। क्योंकि स्कूल में एडिमशन से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। वहीं देश के लगभग सभी नागरिकों के पास उनका आधार कार्ड मौजूद है। इस बीच अब UIDAI ने लोगों की सहूलियत को देखते हुए PVC Aadhaar Card जारी किया है। जिसे आसानी से पर्स या जेब में रखा जा सकता है। हालांकि लोगों को अभी इस बाबत कुछ कन्फूजन है कि इस कार्ड को कैसे हासिल करें।

नोएडा के सेक्टर-19 स्थित पोस्ट ऑफिस के हेड पोस्ट मास्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि UIDAI ने कुछ दिनों अपने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया था कि उनके द्वारा प्लास्टिक कार्ड वाला आधार कार्ड जारी किया गया है। जिसे लोगों द्वारा आसानी से मंगवाया जा सकता है। जिन लोगों का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वह भी इस कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने आधार का पीवीसी कार्ड ऑर्डर करने के ऑथेंटिकेशन के लिए किसी भी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऐसे ऑर्डर करें अपना कार्ड

- ऑर्डर करने के लिए https://residentpvc.uidai.gov.in/order-pvcreprint पर क्लिक कीजिए

-यहां Aadhaar Number या वर्चुअल आईडी या ईआईडी में से किसी एक को सलेक्ट करें

-फिर नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड डालें

-My Mobile number is not registered के सामने क्लिक करें

-क्लिक करते ही मोबाइल नंबर एंटर करने का विकल्प आएगा

-यहां पर मोबाइल नंबर डालें और फिर Send OTP पर क्लिक करें

-कार्ड ऑर्डर करने को 50 रुपये के शुल्क का भुगतान करें