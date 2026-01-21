Rain Alert: मौसम विभाग की नई चेतावनी, अगले 48 घंटे में तेज हवाओं के साथ इन जिलों में बारिश के आसार

आईएमडी दिल्ली से मिले आंकड़ों के अनुसार लखनऊ और आसपास के इलाकों में 23 जनवरी को अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर एक दिन पहले यानी 22 जनवरी से ही शुरू हो सकता है। मौसम केंद्र का कहना है कि जनवरी महीने में अब तक तीन से चार पश्चिमी विक्षोभ जरूर आए। लेकिन वे कमजोर थे। इस बार जो सिस्टम आ रहा है। वह ज्यादा ताकतवर है।

मंगलवार को लखनऊ में दिन का अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। हवा में नमी कम रहने के कारण दिन में मौसम शुष्क रहा और तेज धूप भी निकली।