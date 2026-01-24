Rain Alert: मौसम ने ली करवट, इन 15 जिलों में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट, 27, 28 इन दोनों संभागों में भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इसका असर लखनऊ सहित आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिको के मुताबिक 27 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी और दिन-रात के तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। पश्चिमी तराई और उत्तराखंड से सटे लगभग 15 जिलों में शनिवार और रविवार को ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। लोगों को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने 27 और 28 जनवरी को पूर्वी यूपी के लिए येलो अलर्ट और पश्चिमी यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।