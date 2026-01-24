IMD Rain Alert: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस Active, 26, 27 और 28 जनवरी को इन जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

पश्चिमी विक्षोभ के असर से 27 से 28 जनवरी के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं 40से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जो कभी-कभी 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। इसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिल सकता है।
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है। शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के तराई और एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में हवाओं की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंची। इस दौरान कई जिलों में दिन के अधिकतम तापमान गिरावट भी दर्ज की गई।
मौसम विभाग के मुताबिक, विक्षोभ के असर से शनिवार को पूर्वी यूपी और मध्यांचल में बारिश हो सकती है। वहीं, पश्चिमी तराई और उत्तराखंड से सटे करीब 15 जिलों में ओले गिरने की संभावना है।
मौसम विभाग ने बताया कि 27 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश हो सकती है। इस दौरान दोनों हिस्सों में दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाके।
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के जिले।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग