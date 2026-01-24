IMD Rain Alert: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस Active, 26, 27 और 28 जनवरी को इन जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

पश्चिमी विक्षोभ के असर से 27 से 28 जनवरी के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं 40से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जो कभी-कभी 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। इसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिल सकता है।