अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 1, 2, 3, 4 अक्टूबर को इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

शहर में हो रही बारिश, PC- IANS
नोएडा : मानसून जाते-जाते फिर एक बार अपने चरम पर है। मौसम विज्ञान विभाग ने बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान में एक स्पष्ट निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और एमपी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में पूर्वांचल के जिलों में अच्छी बारिश हो रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में 30 सितंबर, 01, 02, 03 और 04 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बस्ती, वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, संत रविदास नगर, भदोही, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और जौनपुर आदि जिलों में 01 और 02 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा 30 से 50 किमी/घंटा की स्पीड से चलने की संभावना है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने यूपी के गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं।
वहीं, उत्तराखंड में 01 से 02 अक्टूबर के बीच भारी बारिश का दौर चलेगा। 03 और 04 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
IMD के अनुसार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 30 सितंबर और 01, 02, 03 और 04 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। केरल और कर्नाटक में बहुत भारी वर्षा (Very Heavy Rainfall) हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है।
दिल्ली और एनसीआर में 01 से 02 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।
भारत मौसम विभाग ने 01 से 04 अक्टूबर तक अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
