Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 1, 2, 3, 4 अक्टूबर को इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

Weather Forecast: मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, राजस्‍थान और एमपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 5 दिन 30 सितंबर, 01,02,03 और 04 सितंबर को भारी से अति भारी बारिश होगी।

2 min read

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 29, 2025

शहर में हो रही बारिश, PC- IANS

नोएडा : मानसून जाते-जाते फिर एक बार अपने चरम पर है। मौसम विज्ञान विभाग ने बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्‍थान में एक स्पष्ट निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, राजस्‍थान और एमपी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में पूर्वांचल के जिलों में अच्छी बारिश हो रही है।

यूपी में करवट लेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में 30 सितंबर, 01, 02, 03 और 04 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बस्ती, वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, संत रविदास नगर, भदोही, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और जौनपुर आदि जिलों में 01 और 02 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा 30 से 50 किमी/घंटा की स्पीड से चलने की संभावना है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने यूपी के गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं।

उत्तराखंड का मौसम, जानें कब होगी बारिश

वहीं, उत्तराखंड में 01 से 02 अक्टूबर के बीच भारी बारिश का दौर चलेगा। 03 और 04 अक्टूबर को कुछ स्‍थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

IMD के अनुसार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 30 सितंबर और 01, 02, 03 और 04 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। केरल और कर्नाटक में बहुत भारी वर्षा (Very Heavy Rainfall) हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है।

दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाओं का अलर्ट

दिल्ली और एनसीआर में 01 से 02 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।

मछुआरों को चेतावनी

भारत मौसम विभाग ने 01 से 04 अक्टूबर तक अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

सांसद चंद्रशेखर बोले, ‘बरेली में लोगों के साथ अन्याय हुआ, जरूरत पड़ी तो आजाद समाज पार्टी करेगी आंदोलन’
मुरादाबाद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 03:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 1, 2, 3, 4 अक्टूबर को इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दशहरा के लिए नोएडा में रूट डायवर्जन, दोपहर 2 बजे से देर रात तक का प्लान जारी

नोएडा

सिर्फ 17 छात्राओं से छेड़छाड़ नहीं….मां-बाप तक को बदल डाला, अब लड़कियों के बाथरूम में कैमरे लगाने वाले चैतन्यानंद के खुले खतरनाक राज

Chaitanyananda Saraswati Case Update latest
नोएडा

दीपावली से पहले नोएडा की सड़कों पर तेजी से हो रहा काम, गड्ढ़े भरने और नवीनीकरण के साथ सड़कें होंगी चमकदार

noida road renovation before diwali potholes filling maintenance
नोएडा

मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार; 28, 29 30 सितंबर और 1-2 अक्टूबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश!

weather update
नोएडा

नोएडा सेक्टर-107 सन वर्ल्ड सोसाइटी में भीषण आग, दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू

नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.