अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 1, 2, 3, 4 अक्टूबर को इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

नोएडा : मानसून जाते-जाते फिर एक बार अपने चरम पर है। मौसम विज्ञान विभाग ने बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्‍थान में एक स्पष्ट निम्न दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से भारी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, राजस्‍थान और एमपी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में पूर्वांचल के जिलों में अच्छी बारिश हो रही है।