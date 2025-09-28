सांसद चंद्रशेखर बोले, ‘बरेली में लोगों के साथ अन्याय हुआ, जरूरत पड़ी तो आजाद समाज पार्टी करेगी आंदोलन’

उन्होंने यह भी कहा कि 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर हाथ में लेने वाले लोगों के साथ पुलिस इस तरह व्यवहार कर रही है, जैसे वह कोई अपराधी हो। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और धार्मिक आजादी देता है। जो मोहम्मद से प्यार करता है, वह 'आई लव मोहम्मद' लिखता है और जो महादेव से प्यार करता है, वह 'आई लव महादेव' लिखता है। इससे किसी को तकलीफ क्यों है?