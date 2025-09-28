Patrika LogoSwitch to English

सांसद चंद्रशेखर बोले, ‘बरेली में लोगों के साथ अन्याय हुआ, जरूरत पड़ी तो आजाद समाज पार्टी करेगी आंदोलन’

उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर ने रविवार को मुरादाबाद में आयोजित पार्टी के सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बरेली में लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए थे। पुलिस चाहती तो उन्हें समझा सकती थी। बात सुन सकती थी, लेकिन लाठीचार्ज कर दिया गया।

मुरादाबाद

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 28, 2025

बरेली हिंसा पर बोले- नगीना सांसद चंद्रशेखर, PC- IANS

मुरादाबाद : बरेली में 'आई लव मोहम्मद' विवाद के बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बरेली में अन्याय हुआ है।

उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर ने रविवार को मुरादाबाद में आयोजित पार्टी के सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बरेली में लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए थे। पुलिस चाहती तो उन्हें समझा सकती थी। बात सुन सकती थी, लेकिन लाठीचार्ज कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाए कि छोटे-छोटे बच्चों को पीटा गया और निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है।

चंद्रशेखर ने आरोप लगाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। बरेली में जो अन्याय हुआ है, वह स्वीकार नहीं है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस अन्याय के खिलाफ आजाद समाज पार्टी कड़े फैसले लेगी। अगर आंदोलन भी करना पड़ा तो हम करेंगे।

उन्होंने कहा, "मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 'आई लव मोहम्मद' के खिलाफ में 'आई लव महादेव' क्यों? 'आई लव मोहम्मद' से किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? किस आधार पर आपत्ति की जा सकती है? यह कहां से अपराध है?" चंद्रशेखर ने आगे कहा कि 'आई लव मोहम्मद' कहने को सरकार ने अपराध बना दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर हाथ में लेने वाले लोगों के साथ पुलिस इस तरह व्यवहार कर रही है, जैसे वह कोई अपराधी हो। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और धार्मिक आजादी देता है। जो मोहम्मद से प्यार करता है, वह 'आई लव मोहम्मद' लिखता है और जो महादेव से प्यार करता है, वह 'आई लव महादेव' लिखता है। इससे किसी को तकलीफ क्यों है?

बता दें कि बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बिना अनुमति के 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लेकर प्रदर्शन शुरू किया गया था। इस बीच पथराव किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। तनावपूर्ण हालातों के बीच भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस मामले में करीब 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।

मैट्रिमोनियल साइट पर रिकॉर्ड किए वकील के अश्लील वीडियो…फिर ब्लैकमेलिंग, CEO पर किया केस, अब आया यह फैसला
लखनऊ

28 Sept 2025 07:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सांसद चंद्रशेखर बोले, 'बरेली में लोगों के साथ अन्याय हुआ, जरूरत पड़ी तो आजाद समाज पार्टी करेगी आंदोलन'

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

8 साल की मासूम से हैवानियत, मुरादाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा दरिंदगी करने वाला शैतान; पैर में मारी गोली

moradabad police encounter arrests shariq in child molestation case
मुरादाबाद

यूपी में मानसून की आखिरी दस्तक! बंगाल की खाड़ी में सक्रिय वेदर सिस्टम से कई जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी

CG Weather News: आसमान में छाई रही काली घटा, तेज हवा के साथ कुछ क्षेत्रों में हुई रिमझिम बारिश...(photo-patrika)
मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में मानसून की वापसी! आज 40 जिलों में बारिश का अलर्ट, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

up rains alert 40 districts of uttar pradesh
मुरादाबाद

बदल गया यूपी का मौसम! कुछ जिलों में बारिश, कुछ में धूप का कहर; IMD ने जारी किया नया अपडेट

बदल गया मौसम! Image Source - Pinterest
मुरादाबाद

‘तेरे बिना नहीं जी सकता’ – आशिकी में टूटा तो प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम; बाग में मिला खून से लथपथ..

Suicide| पत्रिका फाइल फोटो।
मुरादाबाद
