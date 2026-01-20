22, 23, 24 और 26 जनवरी को यूपी कोहरे और ठंड के बीच होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

22–24 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 23 और 24 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा 22 और 23 जनवरी को राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। 23 और 24 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं (30–50 किमी प्रति घंटा) के साथ गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।