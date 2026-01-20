20 जनवरी 2026,

मंगलवार

नोएडा

22, 23, 24 और 26 जनवरी को यूपी कोहरे और ठंड के बीच होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Rainfall Alert : उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में 22, 23, 24 और 26 जनवरी को बारिश की संभावना है।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 20, 2026

यूपी में 22, 23, 24 और 26 जनवरी को बारिश की संभावना, PC- Patrika

नोएडा : यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी में कोहरे और भीषण ठंड के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान विभाग ने 22, 23, 24 और 26 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है।

पश्चिमी विक्षोभ, जो एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तरी पंजाब और उससे सटे क्षेत्रों में सक्रिय था, अब कमजोर पड़ गया है। यह मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं तथा ऊपरी क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर ऊपर, लगभग 32° उत्तरी अक्षांश और 73° पूर्वी देशांतर के उत्तर में स्थित है।

इसके अतिरिक्त, ऊपरी क्षोभमंडलीय हवाओं में एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे सटे इलाकों में समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है।

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगी बारिश

इसके बाद एक और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ, जल्दी-जल्दी एक के बाद एक, 21 जनवरी 2026 की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसी विक्षोभ के कारण यूपी में 21 जनवरी के बाद 22, 23, 24 जनवरी को बारिश की संभावना जताई जा रही है। यूपी में यह बारिश ठंड को बढ़ा सकती है।

20–21 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 22–26 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में काफी व्यापक से व्यापक बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान 22 और 23 जनवरी को कश्मीर घाटी में तथा 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश/बर्फबारी हो सकती है।

बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं

22–24 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 23 और 24 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा 22 और 23 जनवरी को राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। 23 और 24 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं (30–50 किमी प्रति घंटा) के साथ गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

