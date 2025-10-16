दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई, 7 दिन कई जगह तूफानी बारिश का अलर्ट, जानें यूपी में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, PC- ANI
Weather Forecast: दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून आज पूरे देश से विदा हो रहा है। इसी के साथ पूर्वात्तर मॉनसून की बारिश की गतिविधियों तेज हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान के केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावा जताई है। इसके साथ ही यूपी में कैसा रहेगा मौसम ये बताया है।
मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के मौसम के बड़े बदलाव की संभावना जताई है मौसम विभाग के मुताबिक, 16 से 20 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में हल्की उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से पिछले कुछ दिनों में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इससे रातें दिन के मुकाबले ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी।
मौसम विभाग के मुताबिक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 17, 18, 19, 20,21 और 22 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर 17 अक्टूबर को केरल और कर्नाटक में भारी से बहुत भारी भारी बारिश (Very Heavy Rainfall) होगी। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है।
पिछले 24 घंटे में दिल्ली और एनसीआर में तापमान में कोई भारी बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में अधिकतिम और न्यूनति तापमान क्रमश: 30 से 32°C और 17 से 18°C के आसपास रहा है। तेज हवा चलने की वजह से फिलहाल मौसम अभी साफ रहने का अनुमान है।
भारत मौसम विभाग ने 16 से 21 अक्टूबर तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। इसको देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।
