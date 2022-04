नोएडा में होगा यूपी का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफार्म, 3000 से अधिक हाईराइज इमारतों को फायदा, प्रस्ताव पास

नोएडा में सूबे का सबसे आधुनिक और सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लगेगा। इसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण मिलकर खरीदें। तीनों प्राधिकरण 6-6 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। चेयरमैन संजीव मित्तल की मौजूदगी में नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस पर चर्चा की गई। प्लेटफार्म की ऊंचाई 72 मीटर होगी।

नोएडा में सूबे का सबसे आधुनिक और सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लगेगा। इसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण मिलकर खरीदें। तीनों प्राधिकरण 6-6 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। चेयरमैन संजीव मित्तल की मौजूदगी में नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस पर चर्चा की गई। प्लेटफार्म की ऊंचाई 72 मीटर होगी। अब तक प्रदेश में सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफार्म 42 मीटर का है। यह प्लेटफॉर्म 104 मीटर ऊंचा होगा जिसकी मदद से अग्निशमन विभाग 35 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में सक्षम होगा। बोर्ड में प्रस्ताव पास हो चुका है। अब खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Tallest Hydraulic Platform to be Installed in Noida