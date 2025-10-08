नोएडा में कफ सिरप को लेकर कई फैक्ट्री में औषधि विभाग ने की जांच, MP में मौतों के बाद सख्ती

उन्होंने कहा कि अगर कोई सिरप खरीद रहा है तो दुकान से बिल लेना न भूले क्योंकि बिल में सिरप की सभी जानकारी लिखी होती है। इसके साथ ही दवा की एक्सपायरी जरूर देखकर लें। जो मेडिकल स्टोर बिल देने से मना करते हैं, वे जांच के घेरे में आते हैं और इसकी विभाग में शिकायत की जा सकती है। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही फैक्ट्रियों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।