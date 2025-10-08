यूपी के इस जिले की हैं टीईटी से विवाद करने वाली ‘मास्टरनी’ , बोली- ‘अबकी धरा गइल तब मुड़ी काट देब’

भारतीय रेल टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन (IRTCSO) ने 4 अक्टूबर को ही वीडियो शेयर कर घटना का खुलासा किया था। एसोसिएशन ने ट्वीट में कहा, 'रेलवे परिसर में आरपीएफ के सामने बाहरी लोगों द्वारा रेल कर्मचारी से दुर्व्यवहार और स्टेशन पर उपद्रव करने को लेकर उचित कार्रवाई क्यों नहीं हुई?' अंबाला डिवीजन यूनिट ने तो सीधे सवाल उठाया, 'जब टीटीई ने मेमो दिया तो क्या ऐसे यात्री की सिर्फ टिकट ही बनानी थी? आरपीएफ को सख्त कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना चाहिए था। जो बाहरी व्यक्ति धमकी दे रहा है, उसे सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में बंद क्यों नहीं किया?'