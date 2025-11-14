मौसम विभाग का ठंड को लेकर नया अपडेट, ला नीना के कारण इस बार पड़ेगी भयंकर ठंड, नवंबर में टूटा 5 वर्ष का रिकॉर्ड

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार सर्दी अधिक पड़ने की पूरी उम्मीद है। नवंबर के शुरू होते ही ठंड ने दस्तक दे दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति बनने के कारण इस साल बारिश भी अच्छी हुई। अब कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना बढ़ गई है। लगभग पांच साल बाद नवंबर में इतनी जल्दी तापमान नीचे गिरा है। इससे पहले 2020 में नवंबर में न्यूनतम तापमान लगभग 11 डिग्री तक पहुंचा था। इस बार सर्दी लंबी चल सकती है। एक पखवाड़े के भीतर कोहरा भी अपने तेवर दिखायेगा।