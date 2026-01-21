मौसम ने मारी पलटी! 22, 23, 24, 25 और 26 जनवरी को तूफानी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 से 26 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक बारिश व बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, 22 से 23 जनवरी को कश्मीर घाटी, 23 जनवरी को हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 22 और 24 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है।