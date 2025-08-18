सीवर की जहरीली गैस बनी काल, नोएडा में दो सफाईकर्मियों की दम घुटकर मौत

डीसीपी नोएडा ने बताया कि यह हादसा नोएडा सेक्टर-115 में बने सीवेज पंपिंग स्टेशन पर हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को टैंक से बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मृतकों के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।