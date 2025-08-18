Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

सीवर की जहरीली गैस बनी काल, नोएडा में दो सफाईकर्मियों की दम घुटकर मौत

उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुखद हादसा हुआ, जिसमें सीवर टैंक की सफाई कर रहे दो प्राइवेट सफाईकर्मियों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। यह हादसा थाना सेक्टर-113 एरिया में स्थित एक सीवेज पंपिंग स्टेशन पर हुआ।

नोएडा

Aman Pandey

Aug 18, 2025

नोएडा में सीवर टैंक में उतरे दो प्राइवेट सफाईकर्मियों की जहरीली गैस से मौत हो गई।PC: IANS

नोएडा अथॉरिटी की ओर से सीवर टैंक की सफाई के लिए दो प्राइवेट सफाईकर्मियों को बुलाया गया था। जैसे ही दोनों सफाईकर्मी टैंक की सफाई के लिए अंदर उतरे, जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी।

अलीगढ़ के रहने वाले ‌थे दोनों

मृतकों की पहचान खुशहाल (24) पुत्र अमर सिंह और विकास (26) पुत्र रामप्रसाद के रूप में हुई है। दोनों मूलरूप से ग्राम महुआखेड़ा, अलीगढ़ के रहने वाले थे और वर्तमान में ग्राम बरौला, थाना सेक्टर-49, नोएडा में रह रहे थे।

दो ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

डीसीपी नोएडा ने बताया कि यह हादसा नोएडा सेक्टर-115 में बने सीवेज पंपिंग स्टेशन पर हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को टैंक से बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मृतकों के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

हादसे के बाद परिजनों में आक्रोश

आरोप है कि सफाई कार्य के दौरान सेफ्टी उपकरण नहीं दिए गए और पूरी प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हादसे के बाद से स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों में आक्रोश व्याप्त है।

Published on:

18 Aug 2025 08:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / सीवर की जहरीली गैस बनी काल, नोएडा में दो सफाईकर्मियों की दम घुटकर मौत

