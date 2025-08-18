सीवर की जहरीली गैस बनी काल, नोएडा में दो सफाईकर्मियों की दम घुटकर मौत

नोएडा अथॉरिटी की ओर से सीवर टैंक की सफाई के लिए दो प्राइवेट सफाईकर्मियों को बुलाया गया था। जैसे ही दोनों सफाईकर्मी टैंक की सफाई के लिए अंदर उतरे, जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी।
मृतकों की पहचान खुशहाल (24) पुत्र अमर सिंह और विकास (26) पुत्र रामप्रसाद के रूप में हुई है। दोनों मूलरूप से ग्राम महुआखेड़ा, अलीगढ़ के रहने वाले थे और वर्तमान में ग्राम बरौला, थाना सेक्टर-49, नोएडा में रह रहे थे।
डीसीपी नोएडा ने बताया कि यह हादसा नोएडा सेक्टर-115 में बने सीवेज पंपिंग स्टेशन पर हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को टैंक से बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मृतकों के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
आरोप है कि सफाई कार्य के दौरान सेफ्टी उपकरण नहीं दिए गए और पूरी प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हादसे के बाद से स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों में आक्रोश व्याप्त है।