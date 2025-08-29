UP Rains: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार अगले 48 घंटे में टूट कर बरसेंगे बादल, इन जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट

UP Rains: यूपी में आज यानी 29 अगस्त और 30 अगस्त को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। 30 अगस्त की रात से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। इसके बाद अगले तीन-चार दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है।
UP Rains: मानसून एक बार फिर तेजी से सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग IMD के अनुसार अभी 2 दिन आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। बहुत तेज बारिश की कोई संभावना नहीं है। शुक्रवार यानी आज सहारनपुर, शामली, बिजनौर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और मुरादाबाद में बूंदाबांदी हो सकती है।
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 31 अगस्त से उत्तर प्रदेश में दोबारा मानसून एक्टिव होगा। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश शुरू होगी। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। खासकर 1 और 2 सितंबर को पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गर्मी का असर जारी है। गुरुवार (28 अगस्त) को उरई सबसे गर्म रहा। जहां पारा 37.2℃ तक पहुंच गया। कानपुर ग्रामीण में 36.2℃, अयोध्या में 35℃ और राजधानी लखनऊ में 34.5℃ तापमान दर्ज किया गया। वहीं, रात के वक्त लखीमपुर खीरी में न्यूनतम तापमान 29℃ और लखनऊ में 27.5℃ रिकार्ड हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे ही प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होगा, पारा करीब 3 से 5 डिग्री तक नीचे आ जाएगा। मौसम में राहत महसूस होगी।
गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बिजनौर,लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, बस्ती, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 31, 1, 2, सितंबर को भारी बारिश की संभावना है।