UP Rains: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार अगले 48 घंटे में टूट कर बरसेंगे बादल, इन जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट

फिलहाल उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गर्मी का असर जारी है। गुरुवार (28 अगस्त) को उरई सबसे गर्म रहा। जहां पारा 37.2℃ तक पहुंच गया। कानपुर ग्रामीण में 36.2℃, अयोध्या में 35℃ और राजधानी लखनऊ में 34.5℃ तापमान दर्ज किया गया। वहीं, रात के वक्त लखीमपुर खीरी में न्यूनतम तापमान 29℃ और लखनऊ में 27.5℃ रिकार्ड हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे ही प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होगा, पारा करीब 3 से 5 डिग्री तक नीचे आ जाएगा। मौसम में राहत महसूस होगी।