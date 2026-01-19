UP Rains: दो वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय, अगले 72 घंटे में पलटेगा मौसम, गरज- चमक के साथ बारिश के आसार

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
UP Rains: यूपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे ठंड और घने कोहरे से लोगों को राहत मिली है। वहीं 22 जनवरी से प्रदेश में कई दिनों तक बारिश होने के आसार बन रहे हैं।
Up Rains: प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सीधा असर ठंड पर पड़ा है और लोगों को सर्दी से काफी हद तक राहत महसूस हो रही है। खासकर सुबह और रात के समय छाए रहने वाले घने कोहरे की तीव्रता में भी कमी आई है।
मौसम विभाग के अनुसार, 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। यह बारिश का दौर लगभग 5 से 6 दिन तक चलने की संभावना है। जिसका प्रभाव धीरे-धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच सकता है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।
रविवार देर रात गोंडा, बहराइच, लखनऊ समेत कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी। सोमवार को दिन के समय तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी महसूस की गई। लखनऊ में बीते दो दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में करीब 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान भी सामान्य से ऊपर पहुंच गया।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिलहाल ठंड का असर कमजोर हुआ है। हालांकि, अगले 48 घंटों में हवा की दिशा दोबारा बदलने से तापमान में 2 से 4 डिग्री की हल्की गिरावट हो सकती है। लेकिन तापमान सामान्य के आसपास ही बना रहेगा।
प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो बुलंदशहर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, मुरादाबाद में 6.8, मुजफ्फरनगर में 6.9, नजीबाबाद में 7 और बरेली में 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश और बादलों की मौजूदगी के चलते फिलहाल ठंड से मिली राहत बनी रह सकती है।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग