UP Rains: दो वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय, अगले 72 घंटे में पलटेगा मौसम, गरज- चमक के साथ बारिश के आसार

Up Rains: प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सीधा असर ठंड पर पड़ा है और लोगों को सर्दी से काफी हद तक राहत महसूस हो रही है। खासकर सुबह और रात के समय छाए रहने वाले घने कोहरे की तीव्रता में भी कमी आई है।