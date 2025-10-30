मौसम का फिर बदला मिजाज, 1, 2 और 3 नवंबर को इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
Weather Forecast: मौसम विभाग (IMD) के वर्तमान प्रेक्षणों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ ने 28 अक्टूबर की रात आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को पार किया। इसके बाद यह उत्तर-उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए धीरे-धीरे कमजोर पड़ा और 29 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास अवदाब के रूप में संकेन्द्रित हो गया।
मौसम विभाग के अनुसार, इसके प्रभाव से 30 और 31 अक्टूबर और 1, 2, 3 नवंबर को यूपी, एमपी, महाराष्ट समेत कई राज्यों में तूफानी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार, यह प्रणाली अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए सुस्पष्ट निम्नदाब क्षेत्र में बदल जाएगी। इसके अवशेषीय प्रभाव से 30 और 31 अक्टूबर व 1, 2, 3 नवंबर के दौरान दक्षिणी व पूर्वी उत्तर प्रदेश में झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। जबकि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी वर्षा के आसार हैं। वहीं, गोंडा जिले में रात से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है।
मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान अधिकतम तापमान में तेज दैनिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं, 1, 2, 3 नवंबर को प्रदेश में तेज हवाओं के साथ माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि और न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा इस तंत्र की सतत निगरानी की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार नियमित अपडेट जारी किए जाएंगे।
बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में।
गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किमी की स्पीड से हवा चलने की संभावना है।
गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, बस्ती, मऊ, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर (भदोही), चंदौली, महाराजगंज, सोनभद्र, प्रतापगढ़, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर कुशीनगर, मिर्जापुर, चंदौली, बस्ती, आजमगढ़, संत रविदास नगर (भदोही), सोनभद्र प्रतापगढ़, महाराजगंज में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।
पश्चिम मध्य प्रदेश में 31 अक्टूबर से 2 नवम्बर, पूवी मध्य प्रदेश में 30 और 31 अक्टूबर और छत्तीसगढ में 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर तब भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।
उत्तरीपूर्व के कई राज्यों में भी मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में इस दौरान धीमी बारिश और बिजली गरजने का भी पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार दक्षिण भारत में भी मौसम की करवट का असर दिखेगा। ऐसे में अगले 5 दिन केरल, कर्नाटक, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में कई जगह जमकर बादल बरसने का अलर्ट है। इस दौरान कई जगह 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है।
