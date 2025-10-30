Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

मौसम का फिर बदला मिजाज, 1, 2 और 3 नवंबर को इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

Weather Forecast: मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 30-31 अक्टूबर और 1, 2, 3, नवंबर को तूफानी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

3 min read
Google source verification

नोएडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 30, 2025

Weather

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

Weather Forecast: मौसम विभाग (IMD) के वर्तमान प्रेक्षणों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ ने 28 अक्टूबर की रात आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को पार किया। इसके बाद यह उत्तर-उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए धीरे-धीरे कमजोर पड़ा और 29 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास अवदाब के रूप में संकेन्द्रित हो गया।

मौसम विभाग के अनुसार, इसके प्रभाव से 30 और 31 अक्टूबर और 1, 2, 3 नवंबर को यूपी, एमपी, महाराष्ट समेत कई राज्यों में तूफानी बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

30 और 31 यानी आज और कल तूफानी हवाओं के साथ हल्की से भारी बारिश

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार, यह प्रणाली अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए सुस्पष्ट निम्नदाब क्षेत्र में बदल जाएगी। इसके अवशेषीय प्रभाव से 30 और 31 अक्टूबर व 1, 2, 3 नवंबर के दौरान दक्षिणी व पूर्वी उत्तर प्रदेश में झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। जबकि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी वर्षा के आसार हैं। वहीं, गोंडा जिले में रात से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है।

अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी उतार-चढ़ाव

मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान अधिकतम तापमान में तेज दैनिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं, 1, 2, 3 नवंबर को प्रदेश में तेज हवाओं के साथ माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि और न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा इस तंत्र की सतत निगरानी की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार नियमित अपडेट जारी किए जाएंगे।

30 अक्टूबर को इन जिलों में भारी बारिश

चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में।

इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में।

31 अक्टूबर का मौसम, भारी वर्षा होने की संभावना

गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किमी की स्पीड से हवा चलने की संभावना है।

1, 2,3, इन जिलों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश

गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, बस्ती, मऊ, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर (भदोही), चंदौली, महाराजगंज, सोनभद्र, प्रतापगढ़, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर कुशीनगर, मिर्जापुर, चंदौली, बस्ती, आजमगढ़, संत रविदास नगर (भदोही), सोनभद्र प्रतापगढ़, महाराजगंज में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

मध्य प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान

पश्चिम मध्य प्रदेश में 31 अक्टूबर से 2 नवम्बर, पूवी मध्य प्रदेश में 30 और 31 अक्टूबर और छत्तीसगढ में 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर तब भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

उत्तरीपूर्व भारत में बारिश

उत्तरीपूर्व के कई राज्यों में भी मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में इस दौरान धीमी बारिश और बिजली गरजने का भी पूर्वानुमान है।

दक्षिण भारत में बारिश

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार दक्षिण भारत में भी मौसम की करवट का असर दिखेगा। ऐसे में अगले 5 दिन केरल, कर्नाटक, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में कई जगह जमकर बादल बरसने का अलर्ट है। इस दौरान कई जगह 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मानसून

Rain Alert in UP

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 09:34 am

Published on:

30 Oct 2025 09:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / मौसम का फिर बदला मिजाज, 1, 2 और 3 नवंबर को इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दो दिन और देखने को मिलेगा बारिश का तांडव! इन जिलों में 30-31 अक्टूबर को जमकर बरसेंगे बादल

rain alert from october 30 to 31 heavy rainfall
नोएडा

शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए करते थे चरस की तस्करी, 1.5 करोड़ की चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार

नोएडा

बारिश ने फिर पकड़ी रफ्तार, 29, 30 और 31 अक्टूबर को इन जिलों में तूफानी बारिश, वज्रपात की चेतावनी

नोएडा

Crime News: युवकों के बीच ठेले पर हुई कहासुनी; एक की चाकू मारकर निर्मम हत्या

crime scene
नोएडा

समलैंगिक ऐप पर 6 से दोस्ती और फिर 1 फ्लैट में सातों की मुलाकात, 8वीं मंजिल पर हुई दिल दहला देने वाली घटना

friendship formed on dating app then 7 boys arrived to meet at flat in noida
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.