मौसम का फिर बदला मिजाज, 1, 2 और 3 नवंबर को इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान अधिकतम तापमान में तेज दैनिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं, 1, 2, 3 नवंबर को प्रदेश में तेज हवाओं के साथ माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि और न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम केंद्र लखनऊ द्वारा इस तंत्र की सतत निगरानी की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार नियमित अपडेट जारी किए जाएंगे।