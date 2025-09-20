परिवार और कॅरियर संतुलन महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक-2025 के अनुसार लैंगिक समानता में भारत 64.1त्न स्कोर के साथ 148 देशों में 131वें स्थान पर है जो पिछले वर्ष की तुलना में दो स्थान नीचे है। रिपोर्ट में भारत की शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवनयापन में सुधार पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन राजनीतिक सशक्तीकरण में गिरावट और आर्थिक भागीदारी में लगातार चुनौतियों को दर्शाया गया है।

सवाल यह उठता है कि क्या महिलाएं कभी पुरुषों के बराबर आर्थिक स्तर पर पहुंच पाएंगी, क्या कभी महिलाओं के घरेलू काम-काज, बच्चों की देखभाल जैसे कार्यों को आर्थिक गतिविधियों की श्रेणी में देखा जाएगा, और क्या पुरुष उन्हें मानसिक बोझ को बांटने में बराबरी कर पाएंगे। इन सवालों पर दशकों से चर्चा होती रही है फिर भी प्रत्येक समाज में प्रत्येक युग में लैंगिक भिन्नता बनी हुई है। इस दिशा में ऐसा क्या किया जाए जो सदियों से चली आ रही लैंगिक भिन्नता समाप्त हो जाए। हाल ही में प्रकाशित दो समाजशास्त्रियों कॉर्डेलिया फाइन की Patriarchy Inc. और एलिसन डैमिंगर की What’s on Her Mind नामक पुस्तकें इन पक्षों को नए दृष्टिकोण से देखने और समाधान निकालने का सुझाव देती हैं।