नींद और मानसिक शांति को खत्म कर रही डूमस्क्रोलिंग

पिछले दिनों नॉर्वे के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए सर्वे में यह उभरकर आया कि रात को सोने के समय भी मोबाइल की लत के कारण जैसे ही उस पर उंगलियां घुमाते हैं, तो इसी तरह की भ्रामक, नकारात्मक सामग्री से दो-चार होना पड़ता है और इसका परिणाम यह है कि 59 फीसदी युवा नींद संबंधी बीमारी से जूझने लगे हैं। हमारे देश में भी नकारात्मक खबरों और सोशल मीडिया सामग्री को देर रात तक देखने की आदत जूमर्स में आम हो गई है। 2025 की स्टेट ऑफ इमोशनल वेलबीइंग अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार केवल तीन प्रतिशत भारतीयों के तकनीक यानी कि डिजिटल तकनीक के साथ सकारात्मक संबंध हैं। देर रात मीडिया ब्राउज़िंग में 2022 की तुलना में ही 2025 आते-आते 57 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है। रात को किसी भी कारण से उठने पर सबसे पहले हाथ मोबाइल पर जाता है और उस पर कुछ खोजने का प्रयास होता है। अब यह कहने की आवश्यकता नहीं कि खोजा यह जाता है कि सोशल मीडिया पर क्या नया है, और यह नया देखने में ही आपकी मानसिकता अनुसार सामग्री उस पर मिलती है, जो आपकी रात की नींद खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।