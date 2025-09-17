संपादकीय : झांसे से युद्ध में झोंकने वाली मानव तस्करी रुके

भारत सरकार ने रूस को अपनी सेना में भारतीयों की भर्ती बंद करने का न केवल सख्त संदेश दिया है बल्कि पिछले दिनों ही एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती होने के लिए दिए जा रहे झांसों से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय की यह सलाह बताती है कि रूस की सेना में भारतीयों को भर्ती करने वाली एजेंसियां किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं। पिछली जुलाई में ही राज्यसभा में सरकार ने जानकारी दी थी कि 127 भारतीयों नागरिकों के रूसी सेना में भर्ती किए जाने की सूचना मिली थी। जिनमें से 98 को कूटनीतिक प्रयासों से सेवा मुक्त कराया गया। रूस-यूक्रेन युद्ध में तब १५ भारतीयों के फंंसे होने की जानकारी मिली थी। तब भी यह बात सामने आई थी कि इन भारतीयों को रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लडऩे के लिए बाध्य किया गया था। तब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे एजेंटों की धरपकड़ की थी जो भारतीयों को नौकरी देने के लालच में रूस ले जा रहे थे। रूसी सेना में जबरन भर्ती के शिकार युवाओं में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना के नाम ज्यादा आए हैं। सीधे-सीधे ये धोखाधड़ी के शिकार भी हुए हैं जिन्हें मानव तस्करी गिरोह से जुड़े एजेंट 3-4 लाख रुपए लेकर रूस भेजते हैं। वहां रूसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाकर इन्हें जबरन सैनिक बना दिया जाता है।