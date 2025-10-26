Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

वे चंद लफ्जों से जादू बिखेरने का हुनर बखूबी जानते थे…

नीलेश जैन, पूर्व एक्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर ओगिल्वी इंडिया

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Shaily Sharma

Oct 26, 2025

आम आदमी की बात आम आदमी के तरीके से करने में विश्वास रखने वाले एड गुरु पीयूष पांडे चंद लफ्जों से जादू बिखेरने का हुनर बखूबी जानते थे। बहुत दूर की सोचते थे, लेकिन समाधान आसपास से ही ढूंढा करते थे। सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सादगी, सहजता और सरलता। बात करने की सरलता से ही वे लोगों के दिलों में जगह बना लेते थे। वे बिना किसी आडंबर के, सीधी-सादी भाषा में इतनी गहराई से बात करते थे कि वह सीधे दिल में उतर जाती थी। उनकी दृष्टि पारखी थी। वे हुनर को पहचानने में भी गलती नहीं करते थे। जिन लोगों को खुद अपनी रचनात्मकता का अंदाजा नहीं होता था, वे उन्हें पहचान लेते थे। मैं विज्ञापन की दुनिया से नहीं, बल्कि अध्यापन से जुड़ा हुआ था, पर उन्होंने मुझमें एक संभावना देखी और मेरा हाथ थामकर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया।

वे कहते थे कि विज्ञापन की दुनिया में आने के लिए इसी पढ़ाई जरूरी नहीं, जरूरी है इंसानी जज्बातों की समझ। यही उनकी सोच थी- असल इंसान से जुड़ने वाली। उनका जाना विज्ञापन जगत के लिए ऐसा शून्य है, जिसे भी भरा नहीं जा सकता। वे बेहद भावुक और जीवंत व्यक्ति थे। कभी किसी जिंगल की पंक्तियां सुनकर उनकी आंखें नम हो जातीं, तो कभी किसी क्रिएटिव आइडिया पर इतना खुलकर हंसते थे कि पूरा माहौल गूंज उठता। हंसते-हंसते भी उनकी आंखों में नमी उतर आती थी। वे अपने जूनियर्स को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे, हमेशा हौसला बढ़ाते थे। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा था, 1983 का वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज क्यों हार गया? फिर खुद ही बोले, "क्योंकि इंडिया ने ज्यादा रन बनाए थे और वेस्टइंडीज ने उसे हल्के में ले लिया।" उस दिन उन्होंने मुझे सिखाया कि जब लक्ष्य छोटा होता है, तो प्रदर्शन भी छोटा रह जाता है। वे ऐसे जादूगर थे, जो शब्दों से दिलों को छू लेते थे और अपनी सहजता से हर किसी को खास बना देते थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Oct 2025 12:37 pm

Hindi News / Opinion / वे चंद लफ्जों से जादू बिखेरने का हुनर बखूबी जानते थे…

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

शरीर ही ब्रह्माण्ड – गर्भ से प्रकाश

ओपिनियन

प्रसंगवश: सिर्फ बैन लगाना समस्या का समाधान नहीं, सिस्टम ठीक करें

Raipur Pollution
ओपिनियन

आपकी बातः शादियों में फिजूलखर्ची रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

ओपिनियन

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : गर्भ से प्रकाश

ओपिनियन

आपकी बातः बच्चों में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.