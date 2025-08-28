भारत-अमरीका के आर्थिक समीकरण: अस्थायी झटका या स्थायी दरार?

पहला, तात्कालिक सौदेबाजी, समय-सीमा का विस्तार, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट और आइटम-विशेष छूटों पर लक्ष्य आधारित वार्ता ताकि पाइपलाइन शिपमेंट बिना अनावश्यक नुकसान के निकल सकें। दूसरा, घरेलू बफर निर्यात उत्पादों पर शुल्क व करों में छूट की योजना, जिससे निर्यातित वस्तुओं की लागत कम करना संभव हो जाता है। तीसरा, संरचनात्मक मजबूती, उत्पादकता निवेश, गुणवत्ता मानकों में सुधार और वैल्यू-एडेड उन्नयन से ब्रांडेड तथा तकनीकी आधारित उत्पादों की ओर अग्रेषित होना ताकि मूल्य-शक्ति बने और किसी भी टैरिफ-झटके को सहन कर सके। कॉर्पोरेट रणनीति में बहु-बाजार व्यवस्था की उपस्थिति अब एक अनिवार्यता बन चुकी है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अस्तित्व की एक शर्त है। यूरोप, मध्य-पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में वास्तविक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए केवल ट्रेड-फेयर काफी नहीं, आफ्टर-सेल्स व सर्विस-लेवल समझौतों के साथ लंबी अवधि के अनुबंधों की जरूरत है। इस संकट में अवसर भी छिपा है। यदि भारत को वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे प्रतिद्वंद्वियों की लागत-प्रतिस्पर्धा के समक्ष आना है तो ऊर्जा लागत, बहुस्तरीय कीमत और पोर्ट-लॉजिस्टिक्स में सुधार लाकर सरल करना होगा। भारत शक्ति संपन्न राष्ट्र है। वह चीन से सावधान रहकर दुनिया में एक नया पक्ष खड़ा कर सकता है। उसे समानांतर मूल्य प्रणाली विकसित कर फास्ट-फैशन से टेक-टेक्सटाइल, कच्चे रत्नों से तैयार ब्रांडेड आभूषण, बेसिक ऑटो-पार्ट्स से एडवांस्ड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को विकसित करना होगा, यही मनमाने टैरिफ के सामने शक्ति और स्थायित्व देगा।