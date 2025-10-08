कानूनी सुरक्षा या प्रतिशोध का खतरनाक हथियार?

देश की शीर्ष अदालत ने ‘शोभित कुमार मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश’ के मामले में वैवाहिक विवाद की सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 498ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 84) के दुरुपयोग पर एक बार पुनः चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आजकल, सास यानी बेटे की मां और पति झूठी शिकायतों के कारण पत्नी से बहुत सावधान रहते हैं। हमने कई शिकायतें खारिज कर दी हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर मामला झूठा है, लेकिन धारा 498ए बहुत कठोर है और इसका दुरुपयोग किया जाता है। यह मामला एक महिला की ओर से शादी के डेढ़ महीने के भीतर धारा 498ए के तहत दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा था। न्यायाधीश बीवी नागरत्ना और न्यायाधीश आर. महादेवन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए वैवाहिक विवादों में परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति के प्रति चेतावनी देते हुए कहा कि विशिष्ट विवरणों का उल्लेख किए बिना केवल उत्पीड़न के सामान्य आरोप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।