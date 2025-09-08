पत्रिका पाठकों ने बताया, अखबार पढऩे से शब्द भंडार हुआ समृद्ध …

शिक्षक पिता की प्रेरणा से बचपन से ही पत्रिका पढ़ने की आदत ने मेरे सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति और विचार क्षमता को सशक्त बनाया, जिसका प्रभाव पढ़ाई और व्यक्तित्व पर स्पष्ट रहा। इसी नियमित अध्ययन ने मुझे हिंदी व्याख्याता से लेकर वर्तमान में प्रधानाचार्य के दायित्व तक पहुँचने में आत्मविश्वास और अनुशासन की अमूल्य शक्ति प्रदान की।